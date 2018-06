Suur saal oli tulvil tublidest noortest

Tartus lõpetab tänavu gümnaasiumi kuldmedaliga 42 ja hõbemedaliga 47 õpilast. Kiitusega lõpetas 60 kutseharidust omandanud noort. Kõige enam kuldmedaliga lõpetajaid – 23 – on Treffneri gümnaasiumist. Tartu maakonnas lõpetasid gümnaasiumi väga heade õpitulemustega 17 noort, neist 11 kuld- ja 6 hõbemedaliga.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist seisab värsketel vilistlastel ees järgmine katsumus – nuputada välja, mis saab edasi. Kas minna koolitarkust rakendama ja asuda tööle või jätkata kooliteed ülikoolis? Tartu Tamme gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetava Aule Nelke esimene valik oleks Tartu ülikooli majandusteaduskond, varuplaan on õigusteadus. «Kõik oleneb sellest, kas ülikooli sisse saan,» ütles ta. Nelke rääkis, et talle on alati meeldinud arvutada, märkmeid teha, kritseldada ja tabeleid uurida ning seega oleks majandus väga loogiline jätk.