Eile kuulutas Tartu linnavalitsus hanke võitjaks bussiettevõtte Sebe, mis on tuleva aasta juuni lõpuni ka linna muudel bussiliinidel vedaja. Elektribussi leping on Sebega kavas sõlmida esialgu aastaks ehk tuleva aasta augusti lõpuni. Lepingu hind on 220 400 eurot.