Solk koos kondoomide ja tampoonidega voolas Emajõkke

Tartlane Ketter Zirk, kes pärast esmaspäevaõhtust vihmasadu kella kaheksa-üheksa paiku õhtul Emajõe äärde jalutama läks, tundis tugevat haisu ja nägi kaevule lähenedes, kuidas sellest purskab vett, mis voolab Emajõe poole. «Mul oli tol hetkel kõige rohkem kahju loodusest, kuhu kõik see sodi jooksis,» rääkis Ketter Zirk. Solgivees nägi ta kasutatud kondoome, tampoone ja tualettpaberit. Ning vett ei olnud vähe, see uhtis kaasa ka pinnast ja liiva. Eile hommikul oli kõik see saast sündmuskohas alles.