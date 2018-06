Loodusfestivalil uuritakse kodukoha elurikkust

Festival algab kolmapäeva varahommikul linnuvaatlusretkega Tähtveres. Koguperefestival avatakse linnalooduse päevaga Tartu kesklinnas, kus enda tegevusi tutvustavad loodus- ja keskkonnaorganisatsioonid. Põnevaid tegevusi ja häid nõuandeid leiavad muu hulgas meisterdamishuvilised, hobiaednikud ja toidukunsti austajad.

Loodusfestivali projektijuhi Andro Truuverki sõnul hakkavad inimesed jääma üha loodusvõõramaks. «Aeg-ajalt on meil kõigil vaja väikest meeldetuletust, et pöörata rohkem tähelepanu keskkonnale, kus me elame,» selgitas Truuverk festivali vajalikkust.

Sisuka festivali võtab kokku 15. ja 16. juunil üle Eesti toimuv loodusvaatluste maraton, mille jooksul uurivad loodushuvilised oma kodukoha elurikkust. Maratoni eeskuju on rahvusvaheline vaatlusformaat BioBlitz, mis tähendab, et kindlas paigas ja ajavahemikul tuvastatakse nii palju looma-, taime- ja seeneliike kui võimalik. Liikide jäädvustamiseks võib kasutada nutiseadet ja fotoaparaati. «Paljusid liike on võimalik vaadelda ka ilma binokli või luubita. Seega ei takista varustuse puudumine vaatlusmaratonil osalemist,» ütles Truuverk. Ta lisas, et osalejatele on abiks kogenud loodusvaatlejad.

Vaatluste tulemused registreeritakse andmebaasides, mida kasutavad oma teadustöös loodusteadlased üle maailma. «Meie üks suurimaid eesmärke on tuua noored looduse uurimise juurde. Tartu Ülikoolis arendatavad teadusandmete digilahendused annavad festivalile nüüdisaegse raamistiku ja õpetavad kõigile harrastajatele teaduse uurimise tänapäevaseid võtteid,» sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg.

Kolmapäeval tänatakse Tartu kesklinna pargis ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tehtud kevadiste helipiltide salvestajaid ja tunnustatakse festivali raames toimunud linnalooduse fotokonkursi parimaid. Lisaks linnalooduse päevale ja loodusvaatluste maratonile on festivali kavas põnevad õpitoad, mängud ja loengud, samuti harivad filmiõhtud. Festivali programmiga on võimalik tutvuda festivali kodulehel. Enamik tegevusi on külastajatele tasuta.