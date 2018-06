Tartu- ja Jõgevamaal tõrjutakse tänavu üle 400 hektari karuputke

Eelmisel aastal tõrjuti karputke Tartu- ja Jõgevamaal 428 hektarit. Võrdluseks – 2010. aastal hävitati seda siinmail vaid 223 hektarit. Suurenenud tõrjemaht ei tähenda automaatselt seda, et taime levikuala on Eestis kasvanud. Hektareid on lisanud seni avastamata kolooniad, mida on aasta aastalt juurde tulnud. Keskkonnaamet on tõrjetöid koordineerinud ja karuputke kasvualasid kaardistanud 2009. aastast alates.