Uus rakubioloogia õpik hoiab au sees eesti keelt kui teaduskeelt

Rakubioloogia professor Toivo Maimets peab õpikut ühtlasi rakubioloogia taseme ülevaateks Eestis, kuna kaasatud on 26 autorit nii Tartu ülikoolist kui ka Tallinna tehnikaülikoolist ning teistest teadusasutustest.

«See oli meie mõte algusest peale, et koguda seda raamatut kirjutama kõik, kes Eestis rakubioloogia alal ühel või teisel moel tegutsevad,» kommenteeris professor Toivo Maimets.

Õpiku autorid usuvad, et õpik on vajalik eesti keele kui teaduskeele arendamiseks ning loodavad, et sellest saavad kasu nii üliõpilased, õpetajad kui ka ärksamad gümnaasiumiõpilased.