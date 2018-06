Päästjate saabudes oli rajatis juba lausleegis. Põleng kustutati kella seitsmeks. Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et päästjad on sama grillimaja käinud kustutamas vähemalt kolm korda ning mitmete põlengute tõttu on grillikoda saanud suuri kahjusid.