Galerii: lennupäevade esimene päev meelitas kohale tõelised rahvamassid

Nagu märkis Eesti lennundusmuuseumi asutaja ja juht Mati Meos, on saanud tavaks, et lennupäevadel on kohal kõik, mis Eestis lendab. Suurepärane ilm soosis lendavaid tegevusi ka igati ja nii sai nautida vigurlendurite pööraseid etteasteid, langevarjurite sooritusi, purilendurite ning mudellendurite esitlusi ja palju muud põnevat. Ülelende sooritasid Soome õhujõudude sõjalennukid.