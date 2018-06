Vahur Kalmre: Tartu korvpall. Suletud raamat

Kui lõpetasin kaks aastat tagasi Tartu Rocki korvpallimeeskonnast raamatu kirjutamist («Tartu Rock! Tartu Rock! Ühe korvpallimeeskonna lugu»), panin pika loo lõppu ka mõned unistused. Üks neist kõlas nii: et Tartule ja Tallinnale jääksid oma kõvad korvpallimeeskonnad alles ning mitte kunagi ei asutataks Eestis nõndanimetatud superklubi. Neid unistusi oli veel, kõik kantud sellest, et Tartul on oma korralik – mis minu arvates tähendab Eesti liiga tasemest kõrgemale vaatamist – korvpallimeeskond.

Nüüd on Tartu (ülikool) ise ja vabatahtlikult sellise meeskonna pidamisest loobunud. On otsustatud profimeeskonnaga lõpetada ja edasi minna vaid amatööridega, sest üliõpilased ja noored, kes pidavat edaspidi Tartu korvpallimeeskonda vaid kuuluma, seda ju on.

See on põhimõtteline muutus Tartu korvpallis. See on palju põhimõttelisem kui rahanappus, mida seesuguse otsuse tegijad on viimastel päevadel välja toonud.

Vaid raha vähesus tähendaks seda, et meeskonda ei tooda enam nii palju leegionäre (või tuuakse odavamaid ehk madalama tasemega, nagu viimastel aastatel on olnud, või tuuakse vaid üks välismängija, nagu on ka varem olnud), loobutakse näiteks ajutiselt eurosarjast või ei kaubelda siia mängima mõnda Eesti (vanemat) tippmängijat. Muretsetakse kasvõi väiksem ja odavam buss, millega mängudele sõita.

Igapäevane korvpallimeeskonna eksisteerimine sellega muidugi lahjeneb, aga idee veel ei muutu. Idee, et alla Eesti meistri tiitli Tartu endale eesmärki ei sea (kuigi võib isegi päris kindel olla, et seekord jäädakse finaalis küll Kalev/Cramole alla, nagu oli sel hooajal) ning tahetakse olla finaalis ka Balti liigas (kui see oli) ning läbi lüüa Euroopa tasemel. Idee, et Tartu on linn, mille visiitkaardil on ka korvpallimeeskond.

Nüüdne muutus ei ole enam see, nüüd on ülikooli (korvpalli)juhid läinud idee kallale. Edaspidi on Tartu korvpallimeeskond nende meelest vaid amatöörmeeskond, kelle eesmärgid on märgatavalt madalamad, kui see Tartule harjumuseks ja olemuseks on saanud. Ning mis on siin linnas juba traditsiooni staatuses. Mis see Tartule ja meie linna korvpallile tähendab?

See tähendab, et Tartu loobub tippkorvpalli arendamisest. See tähendab, et see tarkus ja teadmine, mis Tartu korvpallis on aastatega kogunenud, visatakse minema. See tähendab, et loogilisel püramiidil – noortest tippmeeskonnani –, mida Tartus on aastatega vaeva ja valuga, kuid lõppkokkuvõttes päris edukalt ehitatud, lõigatakse tipp ehk üks suur osa maha.

See tähendab, et Tartu noortetreeneritel pole enam võimalust minna kõrvalsaali ja vaadata, kuidas töötavad tippmeeskonna treenerid. See tähendab, et pole suurt kellelegi ja millelegi ka pealtvaatajate pingilt kaasa elada.