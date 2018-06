Tordi suhkruglasuuril oli pilt kaunist tütarlapsest, kes on just ärganud mürgiunest ja oma klaaskirstukeses istuma tõusnud. See pilt on tegelikult tundmatu kunstniku illustratsioon «Lumivalgukese» raamatule, mille andis välja Oskar Luik´i kirjastus Tartus 1927.

Sama pildi töötlus on ka Urmas Sutropi kogutud ja kommenteeritud raamatul «Maailma kõige ilusam naine. Lumivalgukeste lood», mille esitlus leidis aset kirjandusmuuseumi saalis täna pärastlõunal.

Urmas Sutrop ei raatsi torti lõhkuda. FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Nuga sai tordi servadesse siiski löödud, aga pilt jäi terveks, ja arvukas seltskond nautis rõõmuga pidu, mis saabus pärast pea kaks tundi kestnud saalikõnelusi. Neis saalikõnelustes oli tugevat akadeemilist hõngu, kuid ei puudunud katkend 1956. aastal salvestatud lastekuuldemängust «Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi», ooperipala «Porgyst ja Bessist», laul muusikalist «Minu veetlev leed», Merle Jäägeri ette kantud kolm õudsat muinasjuttu ning Urmas Sutropi enda detailidest pungil ettekanne sellest, kuidas ja miks see raamat sündis ning tänusõnad.

Kui ühe lausega püüda vastata, mis lugu see Lumivalguke ikkagi on, siis on see armukadeduse lugu heast ja kurjast ning elust ja surmast. Lugu, mis on levinud paljudes maades enam kui 3000 aastat ning jõudnud moodsa aja muinasjutukirjutajate fantaasiaisse.