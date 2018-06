 Maaülikool ihkab korvpalli meistriliigasse

Korvpalli on teiste spordialade seas Eesti maaülikoolis au sees hoitud aastakümneid ning viimaste aastate edusammud on pannud treenereid ja mängijaid mõtlema, et ehk on käes aeg murda suurde mängu, meistriliigasse. Vastava taotluse kavatseb spordiklubi ka teha.

Kolm aastat tagasi õnnestus tudengitest ja vilistlastest koosneval Eesti Maaülikool/Limitex Autoklaaside meeskonnal võita teine liiga ja tõusta esiliigasse, meenutas maaülikooli spordiklubi korvpallitreener Esko Tõnisson. Mullu saavutati esiliigas kolmas koht, tänavu tõusti teiseks Betoonimeister/Tskk/Nordi järel ja Tartu Kalev/Estiko ees.

Esiliiga võitjal oli aprillis võimalus minna üleminekumängudele, et püüda kohta meistriliigas. Kuna Betoonimeister loobus üleminekumängudest, läks õigus selleks üle maaülikooli meeskonnale. «Selline võimalus tuli üllatusena,» tõdes treener. Treeningutest nädalaks puhkusele saadetud ja ülikoolis eksamiks valmistuvad mängijad tuli väga lühikese ajaga uuesti kokku koguda ning üleminekumängudes astuti Tallinna tehnikaülikooli vastu. Paraku jäi ettevalmistusaeg napiks ja sel korral veel meistriliigasse murda ei õnnestunud.

Küll aga on see eesmärk uuel hooajal ning meeskonna komplekteerimine käib täistuuridel. «Osa mängijatega on kokkulepped olemas, nimedest rääkida on veel natuke vara,» ütles Tõnisson. Praegugi mängib võistkonnas kaasa tudengeid, kes on pärit üle Eesti.

Ühtlasi kutsus ta korvpallihuvilisi noori üles astuma maaülikooli, sest Tähtvere linnakus saab ühendada õppimise, treenimise ja elamise. Maaülikoolis võib õppimise kõrval jätkata korvpallitreeninguid ja võistlemist ning head sporditulemused annavad sisseastumisel lisaboonuse, märkis Tõnisson. «Kui sisseastumine on möödas, oleme ka tiimi osas targemad,» lisas ta. Seejärel trenn ja töö alles algab.

Et suur korvpall jõuaks tõepoolest maaülikooli spordihoonesse, on tarvis muudki kui üksnes tugevat meeskonda. Korvpalliliidu tingimuste hulgas on ka süsteemne noortetöö ehk järelkasvu treenimine, millega spordiklubi tahab tõhusamalt tegelema hakata juba sel sügisel Tartus ja linnalähedastes koolides.