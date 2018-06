Tartus hakatakse ligi 40 000 euro eest kohalike prügi uurima

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et prügi uuritakse aasta aega, saamaks teada, missuguseid konteinereid on inimestel prügi ja jäätmete jaoks rohkem vaja.

«Prügi sorteerimisel püüab aktsiaselts Maves välja selgitada, kui palju panevad inimesed pakendeid, biolagunevaid jäätmeid, pappi ja paberit olmeprügisse, mida saaks tegelikult ümber töödelda,» rääkis Haak. Sisuliselt tähendab analüüsimine seda, et valimisse võetud kortermajade ja eramurajoonide konteinerite sisu sorteeritakse ning kaalutakse.

Linn soovib jäätmehoolduse kavandamisel pidada silmas Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi on umbes poolt jäätmetest võimalik ümber töödelda. Ladestamisele ja põletamisele mineva prügi hinda tuleb Haagi sõnutsi oluliselt tõsta, et inimestel oleks rohkem motivatsiooni prügi sorteerida, sest sorteeritud prügi äraandmine on tunduvalt odavam.