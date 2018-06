Jarno Laur: tere tagasi, Tuglase sild!

Tselluloosisõja lunastava kattevarju all toimetab Tartu linnavalitsus ise üpris sarnasel moel formaalsete sammudega eemale linna üldplaneeringus saavutatud kokkulepetest ja tasakaalust. Avalikkusele on antud rahustavat sõnumit, et Tähtvere valla sundliitmisega kaasnev kohustus asuda koostama uut üldplaneeringut on formaalsus. Et äsja valminud tänapäevane linna üldplaneering ei vaja üle vaatamist ning pigem tegeldakse ülesandega lõimida endise Tähtvere valla alad linnaga ja keskendutakse selle ala moodsa üldplaneeringu koostamisele. Loogiline seisukoht, mida ka ise toetan.

Paraku on tõde siiski teistsugune. Nii leiavad kõik soovijad linna koduleheküljelt volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni 15. mai istungi materjalide hulgast ka bürokraatlikku pealkirja kandva «Informatsiooni Tartu linna üldplaneeringus ning Tähtvere valla üldplaneeringus määratud liikluslahenduse ja tehnilise taristu ning valdkondadega seonduvate strateegiliste dokumentide ülevaatamisest».

Koos üldplaneeriguga soovitakse üle vaadata ka linna transpordi arengukava 2012–2020, linna liiklusohutusprogramm 2017–2025 ning Tähtvere valla arengukava 2013–2025. Kõik mainitud dokumendid pärinevad varasemast ajast kui linna värske, 2017. aasta septembris kehtestatud üldplaneering. Valdkondlikud arengukavad on õiguslikus hierarhias üldplaneeringust mitu astet allpool asuvad dokumendid. See aga ei sega linnavalitsust tõdemast, et «transpordi arengukava tegevuskava realiseerimine eeldab kehtiva üldplaneeringu korrigeerimist» ja muidugi mitte muu kui ühe põhilise üldplaneeringu menetluse käigus saavutatud kokkuleppe osas.

Mäletatavasti oli üks jõulisemaid ja ka põhimõttelisemaid debatte üldplaneeringu koostamise ajal Tuglase silla küsimus. Selles vaidluses põrkusid autosild ja puhkeala. Aga mitte ainult lokaalselt ja üksikküsimusena. Et ühed tahavad puhkepargis suusatada ja joosta ega mõista teiste soovi autoga sujuvalt üle jõe kulgeda. Tegelikult põrkusid autokeskne ja jalgsikiiruse inimkeskne ilmavaade.

Olen uhke, et üldplaneeringut läbib just jalgsikiirusel kulgeva inimmõõtmelise linnaruumi loogika. See muudab linna elamisväärsemaks ja rõhub neile väärtustele, mis on Tartu tugevad küljed. Lühikeste teede linn ei vaja ohtralt magistraale, et hommikuti autoga laps lasteaeda või kooli viia ja siis ise tööle kihutada, lõunaks sõita trenni, pärastlõunal aga teise linnaotsa hiidkauplusse. See on linn, mis on planeeritud põhimõttest, et enamiku oma päevakäikude tarbeks ei ole üldse vaja kasutada automagistraale.

Selline Tartu vajab muidugi tihedust, seetõttu on ka planeeringus läbiv joon arendada ja tihendada kesklinna ja teisigi välja kujunenud asumeid. Mis siin salata, ilmselt oli loobumine Tähtvere puhkeparki lõhkuvast Tuglase sillast ka põhjus, miks kodanikud võtsid vastu idee linnasüdame tihendamiseks vajalikest rohealade ohverdustest.