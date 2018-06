Priit Pullerits: proffe? Tänan, ei!

Puhas, siiras, ehe rõõm oli üleeile kuulda, et sellel arutul priiskamisel ja pillerkaaril on nüüd lõpp. Seni peamiselt Ameerikast ja Leedust, aga ka Rootsist ja Gruusiast, Kanadast ja Serbiast pärit erineva tasemega elukutselised korvpallurid, kes on möödunud aastate jooksul viinud võõrtöötajatena Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi arvelt sadadesse tuhandetesse eurodesse küündiva summa, pole tulevast hooajast Tartusse enam oodatud. Keegi ei kavatse neid palgatagi. Tartu korvpalli võõraste sulgedega ehtimise aeg on läbi saanud.

Ja on saanud läbi sellepärast, et võõraste sulgede kandjad on aastate jooksul viinud endaga Eestist lahkudes kaasa nii palju raha, et TÜ spordiklubi konto seis on vajunud sügavasse miinusesse. Eelmine aasta lõppes ligi veerand miljoni euro suuruse kahjumiga.