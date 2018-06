Lumivalguke: kõige õudsem muinasjutt üldse ja alandlikkuse musternäide

Urmas Sutropi töölaud kirjandusmuuseumis on paberipakkidest ja raamatuist lookas, kõik see on veel seotud Lumivalgukesega.

«Paruness läks raevu nagu mõni moorlase eit, hambad irevil nagu emahundil, ja lõikas tüdrukul kohe juuksed maha, nüpeldas teda armutul moel, pani talle selga räbaldunud riided ning tagus tal iga pea muhke täis ning silmaalused siniseks, näo kattis ta vorpide ja vermetega ning peksis suu nii veriseks, et tüdruk nägi välja nagu oleks ta kogu aeg kirsikisselli söönud.» See on katkend Napoli muinasjutust «Köögitüdruk», mille Giambattista Basile on üles kirjutanud 1846. aastal. Keeleteadlane Urmas Sutrop ütleb, et see on üks varane versioon Lumivalgukese loost. Paljud neist on aga kümme korda julmemad kui see Napoli lugu.