Jõgeva haigla juht: Savisaar saab paari nädala pärast koju

Savisaar on viimastel kuudel korduvalt Jõgeva haiglas Peep Põdderi käe all tervist turgutamas käinud. Viimati tuli ta raviasutusse eelmise nädala teises pooles. «Arvan, et paar nädalat oleks mõistlik teda siin jälle hoida, aga eks see sõltu paljuski sellest, millal ta ise ära tüdineb. Kui ta ei anna mingil hetkel enam meie tegevusele vastureaktsioone, peab jälle natuke puhkust andma. Mõne aja pärast tuleb jälle talle kallale minna ja teha seda jälle ja jälle ja jälle … Nii jääbki,» selgitas Põdder.

Et inimese tervislik seisund ning ravilugu kuuluvad delikaatsete isikuandmete hulka, ei soostunud Põdder Savisaarele praegu tehtavaid protseduure täpselt kirjeldama. Küll aga andis ta mõista, et muu hulgas on meedikutel tulnud vaeva näha tema neerutalitluse ja veresuhkrunäitajate parandamisega, samuti on tööd jagunud füsioterapeutidele.

«Probleeme on terve hulk ja loomulikult me tegeleme kõigi nendega korraga. Selleks peabki Edgar regulaarselt haiglas käima. Kui kellelgi on arvamus, et ta on vahepeal siin selleks, et jätta kohtuprotsessil endast hädisemat muljet, kui ta tegelikult on, siis on see küll … Sellist juttu võib rääkida ainult prokurör, ja sedagi ainult rumal prokurör,» jätkas Põdder.

Haiglajuht rõhutas, et teisipäeval avalikuks saanud kohtuotsus ei võta Savisaarelt ühtki kroonilist haigust ära. «Võib-olla see leevendab natuke tema stressi, aga ühestki haigusest sellise asjaga jagu ei saa.»

Põdder on veendunud, et Harju maakohtu kohtunik Anne Rebane tegi teisipäeval õigesti, kui lõpetas korruptsioonisüüdistusega kohtu all olnud Savisaare suhtes menetluse tema tervisest tulenevatel põhjustel. «Kohtunik näib olevat üsna põhjalikult valmistunud. Ma ei tea kindlalt väita, et ta on võtnud eraldi mingeid konsultatsioone, aga paistab, et on. Selge on see, et otsus ei tulnud hommikuse ja pärastlõunase istungi vahel. Arvan, et see oli juba varem langetatud ja et see on meditsiinilises mõttes igati adekvaatne,» sõnas arst.