Margus Kohava: Tabivere on vaid üks võimalik asukoht

Tartu Postimees küsis: Meedia jahvatab nüüd mõnuga väidet, et Est-For teeb oma tehase Tabiverre, sest lõpuks olete mingi kohanime välja öelnud. Paluksin selgitust, miks just nüüd ja teiseks, millal te jõudsite äratundmiseni, et just Tabivere juurde see tehas sobib?

Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava vastas: Riigi eriplaneeringus on kümneid võimalikke asukohti ning Tabivere piirkond on olnud võimalike asukohtade hulgas riigi eriplaneeringu algatamisest peale.

Me ei ole suhelnud ei Tabivere ega muude võimalike asukohtade elanikega, sest neid kui võimalikke asukohti ei ole veel esile toodud, kuna REP (riigi eriplaneering – toim) ei ole sisulise tegevusega saanud veel alustada. Tartu valla esindajatega oleme varasemalt suhelnud, kuid seda üldisel tasandil puidurafineerimistehase idee teemal. Tabivere puhul on tegemist vaid ühe võimaliku asukohaga, mis on arendaja seatud kriteeriumite – logistika, vooluveekogu ja metsaressursi olemasolu osas – sobilik.