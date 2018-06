Jüri Saar: kas tselluloositehase uus asukoht on senisest parem?

Nüüd siis teame, et Margus Kohava ja Aadu Polli on loobunud kavast ehitada uus tselluloositehas Vorbusele (või teisele poole Emajõge Kärknasse) ja nende meelest sobib kõige paremini tehas Tabivere suurte metsade keskele, kust see tartlastele kättegi ei paista. Pealegi saab see tehas ökomärgise. Polli ja Kohava on üha rääkinud keskkonnahoidlikust tehasest, mida kavandatakse avatult ja kaasavalt. Jälgige või ettevõtte kodulehte.