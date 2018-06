Nagu Alatskivi lossi poolt maantee suunas reedel tehtud droonifoto tõendab, voolab jõesängis vesi ning nõutav ökoloogiline vooluhulk on tagatud.

Alatskivi uus jalakäijate sild paisjärve Aovere–Kallaste maantee poolses otsas peaks selle kuu jooksul valmis saama. Nii mõnedki kohalikud elanikud kui ka Alatskivi lossi väisanud turistid on aga imestanud, miks on tööde käigus peaaegu täiesti tühjaks lastud veekogu maanteepoolne osa, Veskijärv. Kas kõik on ikka käinud seaduste kohaselt?