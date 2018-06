Sulgpallur Kristin Kuuba tegi Lätis karjääri parima turniiri

Euroopa meistrivõistlustel 9. koha saavutanud Kuuba omas üksikmängus turniiri esimest paigutust ning näitas hiilgavat mängu, kui võitis turniiri ühtegi geimi kaotamata. Tegu on Kuuba karjääri esimese võiduga maailma edetabeli turniiridelt.

Esikoha saamiseks oli Kuubal vaja võita viis vastast ning järjepanu said alistatud Taani, Venemaa, Walesi, Šveitsi ja Valgevene sulgpallurid.

Kristin Kuuba ise oli eduka turniiri järel mõistagi väga õnnelik.

«Üksikmängus pole ma varem kunagi Euroopa karikaetapil võitu saavutanud ning tegu on kindlasti meeldejääva ja tähtsa päevaga. Hea meel on selle üle, et tunnen end platsil väga enesekindlalt, mäng on minu kontrolli all ja domineerin vastaste üle, kellega varem mängisin väga tasavägiselt.

Võita turniir ilma geimigi kaotamata näitab, et olen tasemelt teinud sammu edasi ning see annab juurde palju motivatsiooni ning kindlust, et teeme õiget asja. Olen Jelgava turniiriga väga-väga rahul ning ootan juba järgmisi võistlusi, kus loodan näidata sama head mängu,» rääkis Kuuba.

Paarismängus oli maailma edetabelis 59. kohal asuval Kristin Kuubal ja Helina Rüütlil samuti esimene paigutus. Eesti paar suutis oma asetust õigustada ning taas võideti kõik mängud vastastele ühtegi geimi loovutamata.

Tegu oli eestlannade viienda Euroopa karikaetapi võiduga naispaarismängus. Eesti neiude esimene Euroopa karikaetapi võit pärineb 2016. aastast, kui saavutati esikoht Lätis, pärast seda on võidetud turniirid Leedus, Horvaatias, Marokos ning nüüd taas Lätis.

Helina Rüütli jaoks oli tegemist esimese turniiriga pärast operatsioonist tingitud mängupausi ning seetõttu oli ta võiduga väga rahul.

«Ei ole saanud täiskoormusega trenni veel tegema hakata ning antud turniir oli heaks proovikiviks. Kindlasti andis turniirivõit hea emotsiooni ning motivatsiooni edasi pingutamiseks. Esimene mäng oli rabe, aga sealt edasi sujus kõik juba suurepäraselt,» ütles Rüütel.

Eesootavate turniiride kohta märkis Rüütel, et graafik on tihe ning turniirid on ees ootamas mitmel järjestikusel nädalavahetusel.