Koondisekutse pälvinud Tammeka ründaja: see on kirjeldamatu tunne

Tristan Koskor, palju õnne elu esimese koondisekutse puhul! Millal kutsest teada saite ning millised olid esimesed emotsioonid?

Aitäh! Et olen osutunud valituks, sain teada mõned tunnid tagasi, kui Indrek Koser (JK Tammeka juhatuse liige – toim) helistas ja ütles, et mind valiti koondisesse.

Esimesed emotsioonid olid täiesti kirjeldamatud, sest ei osanud seda kutset kuidagi oodata. Hakkasin just jõusaali trenni minema, kuid lõpuks sinna ei jõudnudki, emotsioonid olid nii laes. See on kirjeldamatu tunne, olen nii vaimustuses ja õnnelik. On suur au Tammekast koondisesse jõuda.

Kahe aasta eest pidasite kaks mängu Eesti U21 koondise eest, mida juhendas toona samuti Martin Reim. On sellevõrra lihtsam A-koondisega liituda?

Ma arvan, et see on pigem hea, jah. Martin Reimil on pilt minust ja mu tugevustest olemas.

Laupäeval on vastaseks MMile sõitev Maroko, kelle keskkaitses mängib näiteks Torino Juventuse staar Mehdi Benatia. Võimalikust debüüdist tõotab kujuneda päris karm katsumus või kuidas mängule ette vaadata?

Seedin kõigepealt kutset ja siis vaikselt hakkan mõtlema sellele mängule. Aga Maroko on tõesti väga kõva võistkond, kus on palju tähtmängijaid maailma kõrgeimatest liigadest. Väga vinge vastane.

Veel enne koondisemängu seisab Tammekal kolmapäeval Tallinnas ees liigamäng FC Floraga. Te pole seitsmes mängus järjest võidurõõmu maitsta saanud, kuidas praegu meeskonna seis tundub?

Jah, esmalt tuleb keskenduda mängule FC Floraga. Vahepealse koondisepausi ajal saimegi tegelda oma nõrkustega ja lihvisime neid terve nädala. Usun, et oleme valmis.

Meil on küll pisike mõõn, aga samas mängupilt pole selline olnud, et peaks midagi kardinaalselt muutma. On olnud mõned pisivead, mida oleme endale ise küpsetanud, aga midagi katastroofilist kindlasti ei ole.

Kas Flora peab tänaste uudiste valgustes Tristan Koskori ees ekstra hirmu tundma?