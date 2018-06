Kõrgema kunstikooli tudengid julgevad lõputöödes isiklikke lugusid rääkida

Jane Ausi, Mihkel-Kristjan Pandi ja nende lennukaaslaste lõputöödest on koostanud näituse «Lend 2018» Pille Johanson, kelle sõnul on tänavused lõpetajad julged oma lugu jutustama.

«Väga paljud lõputööd on alguse saanud isikliku kogemuse pinnalt või on seotud oma kodukohaga,» ütles Johanson. «Inimesel on muidu ikka kombeks kõike enda sees kinni hoida ja haavatavat külge peita, olen aga täheldanud, et iga lennuga muutuvad üliõpilased julgemaks. Alati on põnev kuulata inimeste lugusid ja isiklikke kogemusi, mis annavad valminud teostele palju siirust.»