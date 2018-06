A. Le Coqi tehas joodi kuumade päevadega vapiõllest tühjaks

Nädalavahetuse eel oli Premium A. Le Coqi pudeliõllede sortimendis tagasi. Tehase turundusjuht Katrin Vernik ütles, et eelmine nädal oli nende tehases hullumeelne. «Tootmisauke tuli ette ka teiste toodete puhul. Nõudlusele lihtsalt ei jõutud järjele,» ütles ta.

Vernik avaldas lootust, et selle nädala jooksul tootmine normaliseerub. «Palume klientidelt vabandust,» lisas ta.

Saku õlletehase kommunikatsioonijuhi Kirstiina Tambergi sõnul neil leitsaku ajal õllest puudu ei tulnud. «Ei saa eitada, et väga kuumade ilmadega võis poodides ette tulla olukordi, kus üks või teine toode oli riiulilt otsa lõppenud, aga need jõuti uuesti täita. Panime selleks välja lisajõudu, et kaubakoormaid õigel ajal välja saata, sest eks tellimuste maht suurenes tõepoolest,» selgitas ta.