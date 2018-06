Suurele peole antakse avalöök 22. juunil, mil Atlantise ees esitatakse Carl Orffi teost «Carmina Burana». ««Carmina Burana» on nii suur teos ja seda vabas õhus esitada on päris hullumeelne,» ütles avatseremoonia lavastaja Mart Koldits. Teose ettekandes kasutatakse uhket lavalist vaatemängu tantsude, silmapaistvate kostüümide, dekoratsioonide ning valgus-, vee- ja püroefektidega. Koldits lisas, et kuigi «Carmina Burana» räägib eluringist ning sel on ka süngemaid hetki, keskendutakse pigem õnnelikule tudengielule ja pööripäeva hullusele.