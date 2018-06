Paastuv sääsk sureb kähku, sööja elab kauem

Küllap on paljud meist juba jõudnud ka sel aastal maapõhja kiruda inimese igipõliseid vaenlasi sääski ja parme. Kuigi sääsed on endale eelkõige nime teinud kui tülikad vereimejad, ei himusta neist sugugi kõik soojavereliste olendite verd. Osa on näiteks stiilipuhtad veganid, osa aga haiguste kullerid, kes inimestele siiani palju meelehärmi põhjustavad. Kas ja mida kaotaks inimkond, kui need tüütud olendid maamunalt jäägitult minema pühkida?