Viimane õlekõrs? Est-For pakub tselluloositehase kohaks Tabiveret

Erinevad poliitilised jõud hakkasid eelmisel nädalal üksteise võidu kinnitama, et nemad pole kunagi pooldanud Est-For Investi kavandatava tselluloositehase rajamist Tartu lähistele. Kui seni on ajakirjanduses tehase võimaliku asupaigana kirjutatud-räägitud põhiliselt Vorbuse kandist, siis nüüd on tehase eestvedajad avaldanud, et nemad sooviks seda näha Tabivere lähedal metsas, Tartu kesklinnast 21 kilomeetri kaugusel.