Supilinlased ootavad, et vareste tapja tabataks

Tartu Postimehes eile avaldatud lugu Supilinna varesekoloonia verepulmast algatas arutelu supilinlaste Facebooki grupis. Supilinlased kritiseerisid teravalt vareste tapmist ning kutsusid rahvast üles tähelepanelik olema ja hädas lindudele abi kutsuma. Lisaks selgus eile keskpäevaks, et paarikümnele tapetud varesepojale on lisandunud kaks ohvrit, kes ei jäänud ellu ka inimeste hoole all.