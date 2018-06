Maarja kiriku kogudus ning kiriku sihtasutuse nõukogu on nördinud, et riik keeldus kiriku taastamiseks 5,5 miljoni suurust toetust andmast. Paar nädalat tagasi Tartu Postimehele antud intervjuus arvas Maarja kiriku sihtasutuse juhatuse liige Ilmar Tops, et keeldumise taga võib olla Tartu linna ja valitsuse vägikaikavedu tselluloositehase rajamise pärast. Kultuuriministeeriumi kantsleri kohusetäitja Tarvi Sits sellise väitega ei nõustu ning selgitab usutluses, miks riik Maarja kirikule küsitud raha ei anna.