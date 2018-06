Richard Luhtaru võitis Moskvas Euroopa füüsikaolümpiaadi

Narva Keeltelütseumi õpilane Konstantin Dukatš ja Miina Härma Gümnaasiumi õpilane Karl Paul Parmakson said hõbemedalid, üldarvestuses vastavalt 18. ja 22. koha. Tallinna Reaalkooli õpilased Kaarel Kivisalu pronksmedali, üldarvestuses 42. koht, ning Robin Haljak aukirja.

«Selle võistluse eripäraks on ülesannete lühikesed tekstid ja vähe alaküsimusi, mistõttu on nende lahendamine keerukam ja nõuab nuputajatelt suuremat leidlikkust,» sõnas õpilaste juhendaja Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi teadur Oleg Košik. «Olümpiaadile eelnenud treeningsessioonil Tartus harjutasid meie osalejad just seda tüüpi ülesannete lahendamist.»