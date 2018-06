Margus Kohava: me pole kunagi soovinud tehast Vorbusele rajada

Kohava selgitas, et nemad pole kunagi planeerinud rajada tehast Tartusse ega selle vahetusse lähedusse. «Riigi eriplaneeringu alusdokumentides on Tartu vahetus läheduses olevaid asukohti, kuid need on sinna sattunud tehniliste parameetrite tõttu. Meie poolest võiks kõik asukohad, mis paiknevad lähemal kui 10 kilomeetrit Tartu linnasüdamele, kohe välistada [Vorbuse jääb kesklinnast kuue kilomeetri kaugusele – toim], seega pole me kunagi soovinud tehast Vorbusele rajada,» sedastas Kohava.

See, et tehase toimimiseks vajalik Emajõgi asub välja pakutud asukohast üheksa kilomeetri kaugusel, ei pea Kohava suureks probleemiks ning ta kordas varem väljaöeldut, et tehase jaoks sobiks kõik asukohad, mis jäävad raudteest ning Suur-Emajõest kuni kümne kilomeetri raadiusesse.

Mingit hiidkanalit Emajõest tehaseni ei kaevataks, vee juhtimine oleks lahendatud läbi toru, millest üks juhiks vee jõest tehaseni, teine toru juhiks tehase tarbeks kasutatud ning puhastatud heitvee jõkke tagasi.

«Peame võimalikuks, et tehas suudaks opereerida vastavalt Euroopa Liidu ökomärgise taotlemiseks seatud väga rangetele tingimustele ka veeheidete piirmäärade osas,» kinnitas Kohava.

Ta täpsustas, et tehase planeerimise jooksul on suhelnud kümnete teadlastega nii Eestist kui välismaalt – nii puidukeemia, hüdroloogia, keskkonnatehnoloogia kui teiste valdkondade tipp-akadeemikutega.