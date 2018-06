Tartu linnapea plaanist tselluloositehas Tabiverre rajada: see on nahaalne PR-trikk

Tartu linnapead Urmas Klaasi Kohava ja Polli jutt siiski ei veena ning tema sõnum on jätkuvalt selge: tehase rajamise riiklik eriplaneering tuleb lõpetada.

«See pole teemaga sisuline tegelemine, vaid nahaalne PR-trikk,» põrutas Klaas. «Kõik probleemid, mis on väga selgelt teadlaste poolt sõnastatud, võimalikud riskid Emajõele ja Peipsi järvele ning välisõhu kvaliteedile – need ei kao sellega kusagile, kui tehas üritatakse kümme kilomeetrit [võrreldes seni tehase võimaliku asukohana jutuks olnud Vorbusega – toim] eemale metsa ära peita.»

Urmas Klaas rõhutas, et Tartumaa omavalitsuste liit (Tartu vald sealhulgas), Tartu linnavolikogu ja Tartu linnavalitsus on väga selgelt välja öelnud, eriplaneering tuleb lõpetada. «Oleme saatnud kohtukaebuse, kus oleme 32 leheküljel toonud välja, mis kõik seoses eriplaneeringuga on valesti tehtud. Eriplaneeringu ülesanne on ju asukoha valimine, aga nüüd jällegi öeldakse, et tehas tuleb sinna. Mis eriplaneeringust me räägime, kui jällegi on asukoht juba välja valitud,» rääkis Klaas.

Linnapea lisas, et keskkonnariskide mõttes pole midagi muutunud: tehas jääb vett võtma Emajõest ja laseb reostuse Emajõkke. See on aga vastuolus veedirektiiviga, mille järgi on Eestil kohustus Emajõe ja Peipsi järve seisund 2027. aastaks heaks muuta.

«Ka haisuhäiringute teema jääb jätkuvalt üles, sest Äänekoski näide ütleb, et ka 50 kilomeetri kaugusel võib neid esineda. Koormus keskkonnale ei muutu ning tegelikult jääb selle plaani järgi ju kõik samaks,» ütles Klaas.

Ka Tartu vallavanem Jarno Laur ei näe sisulist vahet, kas tehas oleks Vorbuse või Tabivere kandis – Emajõega seotud keskkonnariskid on mõlema puhul samad. «Kõik muu on muudetav ja parandatav ning sõltub asukohast mõne asustatud punkti, näiteks Tartu linna suhtes, aga mõju veele on see, mis on paraku konstantne,» nentis Laur.

Tema sõnul pole Tartu valla esindajatega Tabiverest kui tehase võimalikust asukohast keegi midagi rääkinud ning ta luges sellest esimest korda Eesti Päevalehest.