Klaverikunstnik pühendab kontserdi Edvard Griegile

«Ühtlasi on see 25 aasta möödumise märk minu avaliku kontserditegevuse algusest soolopianistina,» rääkis Tanel Joamets.

Just 1993. aasta mais osales Tanel Joamets Norra saatkonna korraldatud Griegi 150. sünniaastapäevale pühendatud konkursil ja jõudis finaalis kahe parema hulka. Ta esitas seal Griegi klaverikontserdi koos Estonia teatri orkestriga Eri Klasi dirigeerimisel. Veidi hiljem mängis Griegi klaverikontserti ka Tartus koos ERSOga, dirigeniks Arvo Volmer.

Tanel Joamets tunnistas, et ka elus edaspidi on ta sagedasti Griegi poole pöördunud. «Helilooja lüürilisus, tundlikkus, harmooniate kargus ja leidlikkus ning poeetiliste meeleolude lõputu vaheldusrikkus on haakunud minu väljenduslaadiga, sõnumiga, mida olen oma klaverikunsti alati pannud,» kirjeldas ta.

Joamets on Norras kordi matkamas käinud, ta armastab sealset loodust ja mõistab hästi, kuidas see Griegi muusikat on mõjutanud.

«Aastate lisandudes olen hakanud aina paremini aru saama Griegi hiliste palade melanhooliast ja nostalgiast,» rääkis ta veel. «Nüüd on see mulle väga aktuaalne, mitmed väga valusad nostalgilised tunded ootavad, et neid jagada teistega.»