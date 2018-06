Variku kooli direktor Peeter Kikas ütles, et kõige suuremat muret tekitab pea 38 aastat vanas koolimajas palavus ja õhupuudus – pole ventilatsiooni. Mida kõrgemale korrusele koolimajas minna, seda palavamaks lähevad ruumid. «Lastel on keeruline õppetööle keskenduda, sest klassid on umbsed ja kuumad,» märkis direktor.