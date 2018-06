Leelo Tungal vaatas «Seltsimees last» vist kümnendat korda, ja ikka läksid tal silmad märjaks

«Minu elu läks siis raskemaks,» meenutas Leelo Tungal. «Isa oli mul ju spordi-, pilli-, kunsti- ja jahimees. Isaga koos käisin ma külapidudel ja võisin magama minna, millal tahes. Aga kui mu õpetajast ema tuli, ja kui ta mu käekirja nägi… Oh! Ja kõik see kätepesemise nõudmine ja et ühtegi tindiplekki ei tohtinud kuskil olla. Ma vahepeal mõtlesin juba, et äkki on mu ema Ameerika diversant, kuidas ta muidu nii karm on.»

Samas usub Leelo Tungal, et just tänu oma emale sai tast kirjanik.

«Ma kirjutasin luuletusi juba väikesest peast. Aga kui ema tagasi tuli, siis käskis ta mul need kirja panna, ja nii, et ühtegi sõna soditud ei oleks… Ja nii ma pidin neid muudkui ümber kirjutama.»

Ka õnnestus emal pärast vangistust uuesti õpetaja ameti peale saada, mis oli väga haruldane, aga see oli Leelo Tungla sõnul peamiselt tänu Keila rajooni haridusosakonna juhatajale Lembit Siimastele, kes võttis ta «ausõna peale» tööle.

Omaette lood on ka koera Sirkaga ja ta isa võrriga. Tegelikus elus oli neil peres Eesti hagijas, üks esimesi selle tõu esindajaid Eestis üldse, kuna ta isa, Felix Tungal oli jahimees. Aga filmimise ajaks ei leitud ühtegi sellist hagijat, kes oleks nõus olnud nende kodu pidevalt piiranud NKVD-last seltsimees Varikut ehk Juhan Ulfsakit hammustama. Nii mängib filmis Sirkat üks musta-valgekirju krants Bolt.

Ka Leelo Tungla isa võrr, mis oli tollal suur uhkuse asi, mille puhul Leelo Tungal teadis, et see pidi kindlasti olema Harley Davidson. Nimelt oli ta isa oma sõiduriista kogu aeg niiviisi hellitades nimetanud, ja alles aastakümneid hiljem tuli välja, et see oli hoopis palju maisem Triumph.

Jüri Aarma ja Leelo Tungal. FOTO: Liisi Reitalu

Jüri Aarma imestas, et kui Eesti filmograafia silme eest kiiruga läbi lasta, siis kunstilist filmi kellegist parasjagu elavast inimesest ei olegi ju loodud, «Seltsimees laps» on esimene niisugune, ning Leelo Tungal arvas, et kuigi ta ei ole selle peale mõelnud, siis see võib nii olla küll.

Ka filmi aluseks olnud raamatuid «Seltsimees laps ja saepuru» ning «Samet ja saepuru» kirjutama asudes oli Leelo Tunglal algul mitu varianti, millest ükski ei hakanud «jooksma». Ta püüdis jutustada lugu tema-vormis ja pani peategelasele nimeks kord Elo, kord Tuuli. Aga alles siis, kui ta hakkas kirjutama iseendast ja Leelost, ja täiesti ausalt, alles siis hakkas lugu minema.

Leelo Tungal rääkis veel sellest, et tema juurde on tulnud viimasel ajal paljud inimesed, kes räägivad oma lugusid ning et talle tundub, et paljudel on jäänud valu kuhugi sisse ning et tegelikult tuleks kõik need lood kirja panna.