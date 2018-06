Emajões ujus suplejate läheduses põdra korjus

«Vaatan – midagi kummalist ujub, mingi koletis, siis arvasin, et lehm,» kirjeldas lugeja seda vaatepilti portaalile Rus.Postimees. Siis sai talle selgeks, et jõevees ujub surnud põder. Olukord paistis halb seetõttu, et laiba lähedal jões suplesid inimesed.

«Kui me vastasime, et tegeleme asjaga, siis nii see on, et ilmselt praegu pole olnud meil vajalikku ressurssi,» vastas keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul pärimise peale. «Meie, see tähendab Keskkonnainspektsioon, ei tegele loomade abistamisega ja nende päästmisega, ning meie ei toimeta minema surnud loomi.»