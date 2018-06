Kastre vald hakkas keksima

Kaagvere elanik, kahe väikse lapse ema Ursula Muts peab keksukasti avamist, nagu ka kõiki muid lastega seonduvaid tegevusi külas, väga vajalikuks. „Kui me leiame lastele rohkem energiakulutamise tegevusi, siis on neil vähem aega rumaluste tegemiseks. Peale selle on keks hea koordinatsiooniharjutus,“ ütles ta. „Keksutamise kastid tuletavad meelde ka meie nooruse aegasid.“