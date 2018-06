Galerii: kontorirottide jooksu osalejad pandi prügi sorteerima

Nagu traditsiooniks saanud, tulid ka täna meeskonnad kostümeeritult rajale. Tarmeko meeskond vedas kaasas palki, millega läbiti ka rada. «Oleme nii palju trenni teinud, et palgi vedamine polnud probleem,» rääkis meeskonna üks liige Vahur Tammis. 110,2 kilo kaaluv palk polnud Tammise väitel põhjus, miks meeskond ei võitnud. «Tahtsime teised ette lasta, las teised võidavad,» selgitas Tammis naerdes. Meeskonnakaaslased Mehis Tamm ja Sille Kink lubasid, et tulevad uuel aastal kõik jooksma, palgid õlal.

Tänavu otsustati jooksult kogutud annetused suunata World Clean Up Day rakenduse loomiseks, sest Tartu Rat Race 2018 projektijuht Krista Tomsoni südamesooviks on anda inimestele infot prügi vähendamise olulisusest. «Teen Tartu loodusmajas jäätmeteemaisi koolitusi koostöös linnavalitsusega ja need on osalejatele tasuta. Seal saan aru, et teadlikkus jäätmetest on vähene ja levib väga palju müüte,» rääkis Tomson.