Uuenenud Rõngu rahvamaja avab laupäeval uksed

Rahvamaja ehitustöödeks kulus ligi 650 000 eurot, majas on mitmeid näiteid leidlikust taaskasutusest - sisekujunduses kasutati ära vanu aknaraame, vanad uksed leidsid uue elu garderoobis. Uuendati fassaadi ja katust, tehti rohkelt sisetöid ning hangiti uut salvestus- ja lavatehnikat.

Eestis ei juhtu just väga tihti, et üks rahvamaja saab täiesti uue kuue, rõhutas Elva abivallavanem Marika Saar.

«Tegemist on Elva valla pärliga, mille välisilmes tuleb esile Rõngu kihelkonna eripära. Rõngu rahvamaja on eriline ka seetõttu, et samas majas tegutseb noortekeskus, mis toob noored kultuurile lähemale ning soodustab isetegevust,» märkis Saar.