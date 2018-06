Kas sõnajalg õitseb - võimalus täna teada saada

2. juunil kell 11 algaval loengul räägib botaanikaaia aednik Sten Mander sõnajalgadest ja sammaldest, nende kasvatamisest ning paljundamisest.

Kell 12.30 järgneb hobiaedniku Helle Treieri loeng «Armastatud tulikalised varjulistes aiasoppides».

Aiapäeva korraldaja Katrin Mäeots ütles, et Tartu ülikooli botaanikaaeda samblaaia rajanud Sten Mander räägib loengus oma kogemustest, kuidas kasvatada ja paljundada sõnajalgu ja samblaid ning kujundada nendega põnevaid varjulisi aianurki.

Küsimuse peale, kas sõnajalg ikka õitseb, vastas Katrin Mäeots, et selleks, et see saladus lahti murda, tuleb kuulama tulla Sten Manderi loengut.

Hobiaednik Helle Treier tutvustab oma loengus aga tulikaliste põnevat maailma. Ta räägib ülastest, adoonistest ja paljudest teistest tuntud ja veel mitte nii tuntud tulikalistest, mis sobivad kasvama just varjulisemasse aeda.

«Meie aiapäev on oma olemuselt nagu suguvõsa kokkutulek. Ehk aiahuvilised tulevad siia kohtuma toredate taimemüüjatega ning üksteisega,» rääkis Katrin Mäeots. «Loenguid kuulama on oodatud nii oskajad kui algajad aiahuvilised, sest mõlemad lektorid pakuvad teadmisi oma suurte kogemuste põhjal. Ka kõik siia tulevad taimemüüjad on väiksemad ja põnevamat valikut pakkuvad entusiastid, kellelt saab osta nii tavalisemaid aiatami kui ka selliseid, mida on kasvatada üsna raske.»

Kella 10 kuni 16 müüvad taimi: Elise aed, Ellen Rajatalu, Enno talu, Haideaed, Helga taimeaed, Järvselja Puukool, Nõo Aiaäri, Nõrga talu, Kaevandi Aed, Rebase talu puukool, Riho Teras, Rohelisepäikesemaa, Sulev Savisaar, Valgeanso talu, Veronika Ariva, Viivi Lepik, Viktors Goba, Haavaemand.

Tartu Ülikooli botaanikaaia aiapäev leiab aset alati juuni esimesel laupäeval ning tänavu on see juba üheksas. Aiapäeva loengud on huvilistele tasuta, kasvuhoonete külastamine botaanikaaia piletiga.