Kolmapäeval kihutamisega vahele võetud mees peab järgmised pool kuud arestimajas veetma

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Toomas Lihtmaa sõnas, et ükskõik kui kiire liiklejal ka on, ei õigusta see seaduserikkumist ja kaasliiklejate elu ja tervise ohtu seadmist.

«Käesoleval aastal on Eestis ebaõigelt valitud sõidukiiruse tõttu põhjustatud liiklusõnnetustes hukkunud kuus ning viga saanud 53 inimest. See number saaks ja peaks olema oluliselt väiksem, kui juhid arvestaks kehtestatud kiirusepiirangutega, teeoludega ja kaasliiklejatega. Politsei panustab liiklusjärelevalve käigus iga päev liikluse turvaliseks muutmisele, kuid põhiroll on seejuures siiski liiklejail endil ja üks on kindel – maanteel kihutamine turvalisust ei too,» märkis Lihtmaa.