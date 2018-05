Laia haardega narkodiiler sattus reivilt otse pogrisse

Taivar Partsi vanglasse viinud tegevus algas 2015. aastal. Et Parts oli varem Hollandis elanud, hakkas ta Eestis korraldama reise Hollandisse ja Horvaatiasse tantsumuusika üritustele. Mõnes sellises «reisipaketis» olid sees ka narkootikumid. Ühest Partsi korraldatud reisiga Hollandis käinud eestlasest, kes leiti peojärgsel hommikul aluspesu väel võõras parklas tuigerdamas, kirjutas novembris ka Õhtuleht .

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistas Taivar Partsi selles, et 2015. aasta algusest kuni tema kinnipidamiseni 2017. aasta novembris omandas ta Hollandist ja Eestist endale tarvitamiseks ja suure varalise kasu saamise eesmärgil edasimüümiseks suures koguses erinevaid narkootilisi aineid.

Ajal, mil Parts kahtlustatavana kinnipidamisasutuses viibis, jõudsid Eestisse ka tema viimaselt reisilt omandatud ja heausksete inimeste pagasisse sokutatud narkootikumid. Politsei leidis ka need üles ja võttis ära kokku ligi 9700 ecstasy-tabletti, 150 grammi amfetamiini ning 180 grammi kokaiini. Partsi kinnipidamise järgselt otsiti läbi garaaž, mille ta oli üürinud narkootikumide hoiustamiseks. Sealt leiti 500 LSD marki, 1521 grammi metamfetamiini, 124 grammi N-etüülheksedrooni ja 10 000 eurot sularaha, mis konfiskeeriti kuriteoga saadud varana.

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juht Kristjan Tommingas tõdes, et konkreetne kriminaalasi on ere näide sellest, et narkokuritegevus ei tunne mingeid piire – ei riigisiseseid ega ka rahvusvahelisi. «Pealinnas resideerunud ning sealt oma ettevõtmisi korraldanud mees organiseeris aineid tihti heausksete inimeste vahendusel Hollandist Eestisse ning turustas neid siin üle riigi, kasvatades oma narkoäri napi kahe aasta jooksul sedavõrd ulatuslikuks ja seda peaasjalikult kogukonna liialt vabameelse narkootikumidesse suhtumise tõttu,» kirjeldas Tommingas.