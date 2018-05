Raeplatsil lõunatanud Erika ja Liina leidsid, et Tartus on kohv liiga kallis.

Soojaga on välikohvikud kiirelt inimestega täitunud. Raekoja platsi ning Emajõe-äärsete baaride-söögikohtade hinnad on seinast seina, kuid kundede rõõmuks jäävad need pealinna raeplatsi välikohvikute väga soolastele hindadele kõvasti alla.