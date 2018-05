«Arvan, et osalistele on selge, et seda tehast Tartu piirkonda ei tule, varem tehtud otsused tuleb ümber vaadata,» sõnas IRLi esimees Helir-Valdor Seeder eile mõni minut enne seda, kui keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas sama teemat valitsuse pressikonverentsil kommnteeris.