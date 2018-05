Esimesel üldlaulupeol laulsid eestlased end rahvaks

Eesti rahvusliku suurtähtpäevani – Eesti esimese üldlaulupeo 150 aasta juubelini – on jäänud üks aasta ja üks kuu. See tärmin läheneb kosmilise kiirusega ja häälestab meid järjest rohkem laululainele. 1869. aasta 18., 19. ja 20. juunil Tartus peetud laulupeost sai eesti rahva ajaloo tähtsündmus, mille võimsa laine harjal sai alguse meie rahva ärkamisaeg. Sellest sai eesti rahva iseolemise ärataja ja see sündmus on teetähisena tähtis tänini igale eestlasele, kes peab kalliks oma isamaad ja rahvast.