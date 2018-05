Alvar Tipp: Tartus on liiga palju inimesi

Jõudsin sellele pealkirjas esile tõstetud tõdemusele, kui lugesin linna plaane avada õhtupoolseid klasse edasistel õppeaastatel ka teistes koolides lisaks Tamme koolile veel ja veel. Linna arvates on see üleliigsete laste hulk vaid ajutine ja olukord laheneb nelja-viies aastaga. Mulle jääb aga arusaamatuks, mida hakkavad tegema uusarenduspiirkondades ja mujal uutes majades perekonnad – me ju kõik näeme linnas juba toimuvat või kohe algavat ehitustegevust.

See, et riik üritab kõigest väest oma otsustega inimesed maapiirkondadest minema kupatada, sulgedes nende eest elementaarsemaidki ja eluks vajalikke teenuseid alates kasvõi postkontoritest ja lõpetades sünnitusosakondadega, pole ka imestada, et suur kohalik omavalitsus hakkab minema sama teed ja samuti inimesi peletama. Huvitav on muidugi, kuhu need üleliigsed inimesed peavad minema?

Võtan julguse kokku ja ütlen, et kuigi valimised on kaugel ja poliitikuid elanike elumured eriti ei huvita, siis mina nimetan Reformierakonda ja Keskerakonda mõlemat ühise nimega: Eesti suurimad sisevaenlased. Sest praegu riiki tüüriva Keskerakonna otsused on väljaspool Harjumaad asuva Eesti elu kiiresti hävitanud. Tartus on Reformi- ja Keskerakonna koalitsioon teinud halbu otsuseid.

Kahju, et Eesti kodanikel puuduvad valitsejate umbusaldamiseks abinõud. Iseasi, kas 2019. aasta riigikogu valimistel ilmselt suure häältesaagi koguv EKRE teeks paremaid otsuseid, kuid vähemalt on mulje, et nendega saab milleski kokku leppida.

Pidevalt räägitakse meil kodanikuühiskonnast ja kaasamisest, aga pärisellu need ideed kahjuks ei jõua, kaasamist ei ole. Kuidas muidu aru saada sellest Tartu linnavalitsuse poolsest suhtlusest, kus lapsevanemad koos kooli hoolekoguga pidevalt pakuvad linnale võimalust, kuidas hoiduda õhtusest vahetusest. Võtsime isegi moodulklasside hinnapakkumise, kui tuli välja, et linnavalitsus ei ole sedagi teha suvatsenud.

Saime palju väiksemad hinnad, kui seni jutuks olnud. Viieaastase rendi kogukulu oleks 259 200 eurot koos käibemaksuga, sellest 50 400 eurot paigaldus, projekteerimine, load, kooskõlastused, viimistlus. Igakuine rendisumma koos käibemaksuga oleks 3840 eurot kuus.

Kas tõesti see summa on Tartu linnale üle võimete maksta? Või on pidevalt eitavate vastuste taga lihtsalt põhimõtteline hoiak, et mina otsustasin nii ja mina oma otsust ei muuda?

Kui selliseid mooduleid peaks rentima Tartus ka paarile teisele koolile, poleks see summa kolossaalne. Kas tõesti linnavalitsust huvitavad elanikud vaid niipalju, et saada neilt makse ja riigilt tasandusfondist toetust, aga linnaelanike heaolu ja elukorraldus ei loe? Kas peaksid pettunud lapsevanemad hääletama jalgadega, mõne valla elanikuks hakkama?

Teine variant, mida hoolekogu linnale pakkus ning mille üle ametnikud ka otsustada oleksid saanud: võimalus avada kolm hommikupoolset klassi Suur kaar 53 majas, kus hakkaks tegutsema ka meie laste hommikune pikapäevarühm.