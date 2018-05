Tartu kontorirotid toetavad jooksuga maailma koristamist

Tartu Rat Race’i projektijuht Krista Tomson rääkis, et jooksu peamine eesmärk on teha head ning pakkuda toredatele kontoriinimestele võimalust tulla korraks oma ruumidest välja ja ühise meeskonnana midagi vahvat teha.

Laiem eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu keskkonna ja looduse hoidmisele ning anda oma panus sellesse.

«Samad inimesed, kes on algatanud aastaid tagasi «Teeme ära!» kampaania, on viinud idee laia maailma ja 15. septembril koristatakse üle 130 riigis tänu headele kodanikele linnad puhtaks. Eesti on tuntud puhta riigina ja soovime anda oma panuse kogu maailma koristamisse,» sõnas projektijuht.