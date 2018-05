Galerii: muusikapõnevikus aetakse habet ja lõigatakse läbi kõrisid

Parduril ehk habemeajajal Benjamin Barkeril oli armastav naine ja kena tütar. Kuni päevani, mil ta mõisteti süüdi kuriteos, mida ta polnud toime pannud, ning pagendati igaveseks.

15 aastat hiljem naaseb ta Londonisse Sweeney Toddina, kelle suurimaks sooviks on maksta kätte tema kannatused põhjustanud kohtunik Turpinile ning tolle ustavale käsilasele Beadle Bamfordile. Toddi endise töötoa all asub proua Lovetti pirukapood, kust hakkab peagi tulema meeldivat pirukalõhna.

Vanemuise teatel on „Sweeney Todd“ iseäralik ja sünge muusikaline õuduslugu aastast 1979, millele on muusika ja laulusõnad kirjutanud Stephen Sondheim. Muusikali esietendus toimus 1979 Broadwayl ja 1980 West Endis, see on võitnud Tony auhinna ja Olivier’ auhinna.

Ekraniseeringu sellest loost tegi aastal 2007 Tim Burton, peaosades Johnny Depp ja Helena Bonham Carter. Film tõi kaasa parima kunstnikutöö Oscari, Deppile komöödia- või muusikaližanri parima meesnäitleja Kuldgloobuse ning Burtonile sama žanri parima filmi auhinna.

"Sweeney Toddi” on eesti keelde tõlkinud Pirjo Jonas, lavastaja on tema abikaasa Tanel Jonas, muusikajuht ja dirigent on Martin Sildos ja dirigent Taavi Kull, kunstnik on Iir Hermeliin ja koreograaf Janek Savolainen.

Laulavad ja mängivad Rasmus Kull või Priit Volmer, Maria Annus või Hele Kõrve, Pirjo Jonas või Maria Listra, Jaanus Tepomees või Kalle Sepp, Sepo Seeman või Lauri Saatpalu, Priit Strandberg või Kaarel Targo, Lauri Liiv või Peeter Veltmann, Valter Soosalu, Laura Kalle või Merili Johanson, Simo Breede, Artur Nagel ja Oliver Timmusk. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoor, balletirühm ja sümfooniaorkester.