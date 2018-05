Ilmar Raag: mõistmise tähtsusest

Prantsuse uue laine üks juhtivaid režissööre François Truffaut vestles 1962. aastal Hollywoodis Alfred Hitchcockiga. Kohtumine oli omamoodi tähendusrikas, sest ühel pool istus endine vihane filmikriitik, kes oli elegantselt põrmustanud prantsuse «kvaliteetkino» ja teisel pool inglane, kelle filmid olid osa Hollywoodi «kvaliteetsest» toodangust. Ometi oli tunda prantslase selget austust põnevusfilmide meistri vastu, ja see näitas, et intellektuaalse Euroopa kino suhe Hollywoodi ei ole sugugi ühetähenduslikult halvustav.

Sellest kohtumisest sündinud intervjuude sari on mitmes mõttes õpetlik, aga mulle jäi kõige enam meelde mõte, et sümpaatiat filmis ei saa luua väliste atribuutidega. Et kui võtta väga hea välimusega mees või naine, panna ta hästi riidesse ja panna ta jalutama päikese alla, ei muutu see tegelane automaatselt vaatajale meeldivaks. Meeldimise eelduseks on mõistmine. Ja seda eelkõige emotsionaalsel tasandil.

Psühhoanalüütikud, kes meelsasti uurivad Hitchcocki filme, räägivad samuti protsessist, mille käigus vaataja püüab alati automaatselt samastada ennast filmi tegelastega. See, millest aru ei saada, muutub hirmutavaks. Mõelge oma hirmsaimatele filmidele, mida olete näinud. Pea kõiki neid iseloomustab see, et kurja tegelast on empaatiliselt raske mõista.

Üsna tüüpiline on ju stseen, kus kurikael peab monoloogi kinniseotud heale tegelasele, mille käigus ta seletab oma tegusid. Tema jutt on meile üldjuhul loogiliselt arusaadav, aga emotsionaalselt ei suudaks me ikka tema nahka pugeda, sest film ei ole ka grammi võrra panustanud, et me tema inimlikku poolt mõistaksime.

Lingvistikas on aga mindud veelgi kaugemale. Ma ei mäleta autorit, kuid tema väide kõlas nii, et kuna lause tähendus sõltub selle kasutamise kontekstist, suudab inimene oma vestluskaaslast mõista ainult siis, kui ta suudab ennast samastada tema tahtega. Umbes et: «Ka mina võiksin samas olukorras tahta midagi sellist.» Kui inimene ei taju vestluskaaslase tahet, siis tõlgendab ta ka tema lauseid vildakalt.

Ideaalis peaks arusaamine ja sellele järgnev (eetiline) hinnang olema kaks erinevat kategooriat, ehkki praktikas nad sulavad tõepoolest kahetsusväärselt tihti kokku.

Viime selle teema nüüd loomingu juurest reaalsesse maailma ja näeme, et sama fenomen iseloomustab konflikte kõige erinevamatel tasanditel. Kõige elementaarsemal tasandil võib ehk kuulda kriisis abielupaaride väidet: «Ma ei saa tast lihtsalt aru enam.» Oluline on siinkohal aga inimmõistuse eripära, et mittemõistmisega ei lepita, vaid selle asemel omistatakse teisele poolele igal juhul mingi tahe, mida suudetakse mõista. Kergus, millega me seda teeme, on imetlust väärt ja teise poole eneseteadvusega ei pruugi sel olla mingit seost.