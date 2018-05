Rally Estonia toob kohale Ott Tänaku enda

Rally Estonia direktor Urmo Aava rääkis, et tehasetiimidega hakati sel teemal suhtlema poolteist aastat tagasi, saamaks üldse aimu, millistel tingimustel on võimalik tuua neid masinaid Eestisse võistlema. «Kui käisin välja mõtte, et kohal võiks olla kolm neljandikku maailma tipptiimidest, peeti seda utopistlikuks, kuid nüüd on kolm neljast tulemas,» ütles Aava.