Lennart Meri konverents algab diskussiooniga Tartu ülikooli aulas

Paneelis pealkirja all «Rahutu maailm: kus on järgmine rinne?» osalevad endine USA suursaadik NATO juures Alexander Vershbow, India sotsiaalteadlane Harinder Sekhon, Saksa Marshalli fondi asepresident Thomas Kleine-Brockhoff ja Heritage Foundationi uurija Peter Brookes, debatti modereerib New York Times’i ajakirjanik Steven Erlanger.